Україна отримала від німецького KfW понад €1,4 млрд: на що будуть спрямовані кошти

Німецький державний банк розвитку KfW від імені уряду Німеччини та ЄС допоможе Україні реалізувати більш ніж 40 поточних проєктів на загальну суму понад €1,4 млрд.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що €520 млн буде спрямовано на енергетичний сектор, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції неодноразово ставали метою російських атак і потребують постійних ремонтних робіт.

Понад €530 млн буде інвестовано у житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб та громад, які їх приймають.

Також KfW допоможе зміцнити базову муніципальну інфраструктуру, виділивши близько €135 млн на ремонт та модернізацію, зокрема, поліклінік, шкіл та водопроводів.

В німецькому банку нагадали, що з початку широкомасштабного вторгнення установа виділила понад €1,2 млрд – переважно на підтримку державних функцій.

Допомога Україні від KfW

На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Нагадаємо, у кінці грудня стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.

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