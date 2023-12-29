Україна отримає від KfW 24 млн євро на відновлення енергетичного сектору

29 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з німецькою кредитною установою для відбудови (KfW), згідно з якою НЕК "Укренерго" зможе отримати 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії Росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, активна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Німеччиною та KfW, сприяла підтримці функціонування державних інституцій, відновленню енергетичного сектору та інших соціальних проектів. Завдяки реалізації спільних ініціатив з KfW, з лютого 2022 року Україна вже отримала близько 133 млн євро кредитних та грантових коштів на відновлення українських підстанцій.

Повідомляється, що під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером сторони обговорили результати співпраці України з міжнародними партнерами у 2023 році, включаючи успішне завершення другого перегляду програми МВФ та шлях європейської інтеграції України. Крім того, була обговорена фінансова ситуація та потреби на наступний рік.

Зі свого боку, Мартін Єгер підкреслив, що підтримка Німеччини є непохитною та наголосив на необхідності посилення співпраці між країнами у наступному році.

Німеччина не вперше надає кошти на підтримання енергосистеми

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 мільйонів євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 мільйона євро через KfW, а Федеральне міністерство закордонних справ – 34,2 мільйона євро.

Наприкінці минулого року федеральний уряд уже сплатив 129,5 млн євро до фонду підтримки енергетики. Таким чином, німецька участь зростає до 218 мільйонів євро. Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 400 мільйонів євро з лютого 2022 року. Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів.

Нагадаємо, що в кінці жовтня Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) вирішило додатково виділити Україні 195 млн євро на захист енергомереж та відновлення енергетичної інфраструктури.