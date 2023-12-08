Німеччина подарує Україні €24 мільйона на енергоефективне житло для ВПО

Німецький державний банк KfW (Кредитна установа для відбудови) надасть грант в сумі 24,2 мільйона євро на створення енергоефективного житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Грантову угоду було підписано 7 грудня між Мінреінтеграції, KfW та Українським фондом соціальних інвестицій. У межах проєкту планується створювати житло для ВПО шляхом реконструкції наявних будівель із використанням сучасних енергозберігальних технологій, а також шляхом спорудження нових будівель.

Для участі у проєкті вже відібрано вісім об’єктів, що розташовані у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях. Крім того, планується реалізувати низку соціальних програм для підтримки ВПО та розвитку потенціалу приймаючих громад. У межах поточного гранту планується забезпечити соціальним житлом приблизно 700 ВПО.

Зазначається, що з 2008 року уряд Німеччини виділив через KfW майже 120 мільйонів євро у вигляді грантів для розвитку соціальної інфраструктури в Україні, завдяки чому було відновлено понад 500 об’єктів соціальної інфраструктури, облаштовано будівлі для проживання ВПО, а також реалізовано низку масштабних соціальних програм для місцевих громад та переселенців.

Нагадаємо, що окрім цього, KfW домовився з Мінреінтеграції та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для ВПО.

Кошти планується використати для видачі близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році. Попередня частина цього проєкту на суму 25,5 мільйонів євро вже була успішно реалізована у 2021-2022 роках.

Раніше ж Міністерство фінансів домовилося, що KfW надасть Україні грант на 50 мільйонів євро, які буде витрачено на рефінансування програми доступних кредитів для малого й середнього бізнесу.