Німеччина виділяє 17 млн євро на кредитування житла для ВПО

7 грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

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Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Заступник надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Тім Пранге зазначив, що попередня частина цього проєкту на суму 25,5 мільйонів євро вже була успішно реалізована у 2021-2022 роках. Він також повідомив про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро, що є складовою німецько-українського співробітництва для розвитку.

Директор представництва KfW в Україні Лоренц Ґесснер наголосив, що підтримка українців під час війни є пріоритетом для банку KfW, і вони продовжать стояти поруч з Україною та її громадянами, надаючи додаткові грантові кошти, надані урядом ФРН.

Нагадаємо, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на 50 млн євро. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Минулого року KfW надав 150 млн євро для програми 5-7-9, а тепер ми з задоволенням розширюємо підтримку на додаткові 50 млн євро. Ці кошти є важливою складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році склала більше ніж 600 млн. євро", – висловилася керівниця штабу Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ) по Україні Ульріке Хопп-Нішанка.