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Германия выделяет 17 млн евро на кредитование жилья для ВПЛ
7 декабря Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных 17 миллионов евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.
Заместитель чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Тим Пранге отметил, что предыдущая часть этого проекта на сумму 25,5 миллиона евро уже была успешно реализована в 2021-2022 годах. Он также сообщил о дополнительной поддержке в размере 17 миллионов евро, что является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Директор представительства KfW в Украине Лоренц Гесснер подчеркнул, что поддержка украинцев во время войны является приоритетом для банка KfW, и они продолжат стоять рядом с Украиной и ее гражданами, предоставляя дополнительные гранты, предоставленные правительством ФРГ.
Напомним, в конце ноября KfW объявил о предоставлении Украине гранта на 50 млн евро. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
"В прошлом году KfW предоставил 150 млн евро для программы 5-7-9, а теперь мы с удовольствием расширяем поддержку на дополнительные 50 млн евро. Эти средства являются важной составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила больше чем 600 млн. евро", – высказалась руководитель штаба Федерального министерства экономического развития и сотрудничества (BMZ) по Украине Ульрике Хопп-Нишанка.