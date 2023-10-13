"Укрэнерго" получит 76 млн евро гранта от немецкого KfW

Правительство Германии через банк развития KfW выделило грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму 76 млн евро. Эти средства предназначены для финансирования проектов строительства инженерной защиты подстанций, установки нового высоковольтного оборудования и модернизации электросети на границе с Европой.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Данные средства также будут использованы для усиления защиты объектов, их восстановления и модернизации, а также для строительства новых воздушных линий.

Данное соглашение было подписано сегодня в онлайн-формате, председателем правления "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, старшим менеджером проектов KfW Альмут Алерс и региональным менеджером KfW по Восточной Европе и Кавказу Майклом Эверсом.

Сообщается, что дополнительное финансирование поможет Украине преодолеть зимний сезон, поскольку позволит быстро восстанавливать поврежденные подстанции.

В общей сложности "Укрэнерго" уже получило более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств от KfW для реконструкции и восстановления подстанций. Немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz дополнительно предоставили более сотни единиц необходимого оборудования для ремонта магистральных электросетей и подстанций.

Заметим, что операторы систем распределения разработали графики отключений на отопительный сезон, но в случае повторения массированных обстрелов инфраструктуры эти графики будут откорректированы.

Напомним, в конце августа министр энергетики Герман Галущенко выразил уверенность, что энергосистему подготовят достаточно, чтобы Украина стабильно прошла зимний сезон без отключений электроэнергии.