Графики отключений разработаны, но они будут корректироваться в случае обстрелов

Операторы систем распределения разработали графики отключений на отопительный сезон, но в случае повторения массированных обстрелов инфраструктуры эти графики будут откорректированы. Об этом говорится в статье “ Зима под обстрелами. При каких условиях зимой будут отключать свет и как будут работать новые графики отключений, опубликованной на Delo.ua.

Директор департамента коммуникаций НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала Delo.ua, что подготовка графика отключений является обычным элементом подготовки энергетиков к отопительному сезону. Но наличие таких графиков у Операторов систем распределения еще не означает систематических отключений света населению.

“Графики – это план действий на случай критической ситуации в энергосистеме, чтобы заранее был готов список и очереди потребителей, которым придется ограничивать потребление. Облэнерго составляют их вместе с ОВА, согласуясь с Укрэнерго и Минэнерго. Составление графиков – неотъемлемый этап подготовки к отопительному сезону. Если не будет массированных обстрелов и если импорт электрической энергии из Европы будет беспрепятственно заходить в Украину, надеемся, они нам не понадобятся. Энергетики не знают, куда, когда и как будет избивать враг, но мы не можем игнорировать сообщения ГУР Минобороны о том, что россияне готовятся к террористическим атакам на объекты энергетики. Поэтому мы все должны быть к этому готовы – и власть, и энергетики, и потребители”, – рассказала Цатурян.

По ее словам, отличием этого отопительного сезона от предыдущего будет то, что сейчас органы власти максимально обеспечивают объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками питания. В частности, речь идет о генераторах мощностью до 1 МВт, которые в том числе поступили в Украину вместе с гуманитарной помощью и позволяют заживить котельные, больницы, водонасосные станции и другие объекты критической инфраструктуры. Поэтому в случае аварийных ситуаций критическую инфраструктуру будут переводить на автономное питание, а имеющаяся в системе электроэнергия будет распределена между другими потребителями.

Украина готовится к сложной зиме

Прошлой зимой Украина пережила самый тяжелый отопительный сезон за всю историю своей независимости. Пытаясь заставить украинские власти к переговорам на своих условиях кремлевский режим систематически обстреливал объекты инфраструктуры электроэнергетики. Поэтому в энергосистеме возникал хронический дефицит и для балансировки энергосистемы "Укрэнерго" вводило лимиты потребления электроэнергии для регионов страны, а операторы систем распределения исходя из тех лимитов применяли графики стабилизационных отключений. Поэтому страна с октября 2022 года по середину февраля 2023 года прожила в условиях систематических отключений света.

Весной и летом 2023 года энергетики активно готовились к следующему отопительному сезону, восстанавливая поврежденные объекты критической инфраструктуры, а также налаживая защиту этих объектов от будущих обстрелов. Эксперты считают, что россияне не откажутся от тактики массированных обстрелов энергообъектов, поэтому следующая зима может быть сложнее предыдущей.

Напомним, в конце августа министр энергетики Герман Галущенко выразил уверенность, что энергосистему подготовят достаточно, чтобы Украина стабильно прошла зимний сезон без отключений электроэнергии.