"Укренерго" отримає 76 млн євро гранту від німецького KfW

Уряд Німеччини через банк розвитку KfW, виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму 76 млн євро. Ці кошти призначені для фінансування проектів із будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізації електромережі на кордоні з Європою.

Про це повідомили в "Укренерго".

Дані кошти також будуть використані на посилення захисту об'єктів, їхнє відновлення та модернізацію, а також на будівництво нових повітряних ліній.

Дана угода була підписана сьогодні у онлайн-форматі, головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, старшим менеджером проектів KfW Альмут Алерс та регіональним менеджером KfW по Східній Європі і Кавказу Майклом Еверсом.

Повідомляється, що додаткове фінансування допоможе України подолати зимовий сезон, оскільки дозволить швидко відбудовувати пошкоджені підстанції.

Загалом, "Укренерго" вже отримало понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів від KfW для реконструкції та відновлення підстанцій. Німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz додатково надали більше сотні одиниць необхідного обладнання для ремонту магістральних електромереж та підстанцій.

Зауважимо, оператори систем розподілу розробили графіки відключень на опалювальний сезон, але у випадку повторення масованих обстрілів інфраструктури ці графіки будуть відкориговані.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Герман Галущенко висловив впевненість, що енергосистему підготують достатньо, аби Україна стабільно пройшла зимовий сезон та без відключень електроенергії.