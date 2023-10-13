Бизнес получит гарантию энергоснабжения при условии 50% импорта от потребления

У бизнеса будет гарантированное энергоснабжение в случае отключений электроэнергии при условии, что импортировать 50% электроэнергии от объемов потребления. Об этом в кулуарах Киевского международного экономического форума сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Минэнерго направило правительству проект решения о бесперебойном энергоснабжении бизнеса, импортирующем более 50% собственных потребностей в электричестве. Галущенко рассчитывает, что правительство утвердит соответствующее решение в течение нескольких недель.

Прошлой зимой действовало подобное решение по гарантированному энергоснабжению, но при импорте 100% от потребности предприятия.

В то же время, от идеи введения импортного ПСО, то есть компенсации государством разницы между рыночной ценой на электричество в Украине и более высокой ценой за рубежом в министерстве отказались.

Украина готовится к тяжелой зиме и обстрелам критической инфраструктуры

Минувшей зимой россияне систематически обстреливали критическую инфраструктуру Украины. Из-за значительных повреждений энергосистемы оператор системы распределения электроэнергии "Укрэнерго" вынужден был прибегнуть к стабилизационным отключениям энергоснабжения всем потребителям, а операторы систем распределения электроэнергии на местах ввели графики отключений света.

После прошлой зимы энергетики начали готовиться к новому отопительному сезону почти сразу как закончился предыдущий. Ключевыми направлениями подготовки были ремонты поврежденной инфраструктуры, а также формирование запасов необходимого оборудования на случай повторения массированных атак зимой.

Вероятность повторения массированных атак в следующем отопительном сезоне чрезвычайно высока. Учитывая это, операторы систем распределения уже подготовили предварительные графики отключений потребителей. Вместе с тем то, как когда, кому и насколько выключат свет, будет зависеть исключительно от степени повреждения критической инфраструктуры и дефицита электроэнергии в системе.

Напомним, глава энергохолдинга ДТЭК, Максим Тимченко, заявил, что эта зима станет тяжелее, чем прошла, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.