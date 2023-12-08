Германия подарит Украине €24 миллиона на энергоэффективное жилье для ВПЛ

Немецкий государственный банк KfW (Кредитное восстановление) предоставит грант в сумме 24,2 миллиона евро на создание энергоэффективного жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Грантовое соглашение было подписано 7 декабря между Минреинтеграции, KfW и Украинским фондом социальных инвестиций. В рамках проекта планируется создавать жилье для ВПЛ путем реконструкции имеющихся зданий с использованием современных энергосберегающих технологий, а также путем строительства новых зданий.

Для участия в проекте уже отобрано восемь объектов, расположенных в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях. Кроме того, планируется реализовать ряд социальных программ для поддержки ВПЛ и развития потенциала принимающих общин. В рамках текущего гранта планируется обеспечить социальным жильем около 700 ВПЛ.

Отмечается, что с 2008 года правительство Германии выделило через KfW почти 120 миллионов евро в виде грантов для развития социальной инфраструктуры в Украине, благодаря чему было восстановлено более 500 объектов социальной инфраструктуры, обустроены здания для проживания ВПЛ, а также реализован ряд масштабных социальных программ для местных общин и переселенцев.

Напомним, что кроме этого, KfW договорился с Минреинтеграции и Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству о выделении дополнительных 17 миллионов евро на льготные жилищные кредиты для ВПЛ.

Средства планируется использовать для выдачи около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году. Предыдущая часть этого проекта на сумму 25,5 миллиона евро уже была успешно реализована в 2021-2022 годах.

Ранее же Министерство финансов договорилось, что KfW предоставит Украине грант на 50 миллионов евро, которые будут потрачены на рефинансирование программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.