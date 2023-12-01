Каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

С 1 декабря текущего года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 г. № 1226.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям в размере 2 тысяч гривен для всех других внутренних переселенцев.

Отмечается, что соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

а также – физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утратившие трудоспособность

140 тысячам ВПЛ отменили выплаты

Напомним, после проведенной проверки внутренне перемещенных лиц Министерство социальной политики прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали установленным критериям. Это позволит экономить 400 миллионов государственного бюджета ежемесячно.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги ошибочно. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

А в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутри перемещенных лиц", которая вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.