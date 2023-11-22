В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців: що змінилося

Кабінет міністрів України 21 листопада вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб і виплат їм держдопомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що зміниться для переселенців

Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи – підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Оформлення довідки про взяття на облік ВПО

Також внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

А саме:

звільнено від проведення перевірок фактичного місця проживання / перебування внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за умови підтвердження сплати військовою частиною (роботодавцем) єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, шляхом проведення обміну даними між Мінсоцполітики і Пенсійним фондом України.

врегульовано питання щодо припинення видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, особам, які не виїхали за межі тимчасово окупованої території.

врегульовано механізм надання допомоги на проживання особам з інвалідністю, які вже є її отримувачами допомоги.

Нагадаємо, після проведеної перевірки внутрішньо переміщених осіб Міністерство соціальної політики припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали встановленим критеріям. Це дозволить економити 400 мільйонів державного бюджету щомісяця.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

А у вересні уряд прийняв постанову № 709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.