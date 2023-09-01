Кабмін затвердив вимоги до місць проживання ВПО

Кабінет міністрів на засіданні 1 вересня затвердив порядок функціонування місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Порядок визначає особливості роботи місць, які придатні для тимчасового проживання ВПО або осіб, які перемістилися з територій, де ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

В документі передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Обласним і Київській міській військовим адміністраціям доручено протягом місяця та у подальшому не рідше ніж раз на шість місяців проведення моніторингу стану, облаштування, кількості мешканців та вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання ВПО.

Також вони мають протягом двох місяців затвердити перелік місць тимчасового проживання ВПО у відповідному регіоні; а протягом шести місяців - забезпечити приведення житлових умов в місцях тимчасового проживання у відповідність з вимогами порядку.

Крім того, у п'ятницю Кабмін виділив 277,7 мільйона гривень на покриття витрат за січень-квітень цього року обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях чи приміщеннях яких безкоштовно розміщувалися ВПО.

Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги. Зокрема, центральним органам виконавчої влади (Міненерго, МОЗ, Мінкульту, Мінсоцполітики та МВС) виділено 9,17 мільйона, Міністерству освіти і науки - 24,37 мільйона.

Основну частину - 238,2 мільйона - віділено самому Мінреінтеграції для дотацій місцевим бюджетам (зокрема, для закладів освіти на місцевому фінансуванні та закладів у спільній власності областей та районів), а ще 5,99 мільйона - обласним військовим адміністраціям для компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

Уряд також вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО в рамках проєкту "Прихисток". Документом врегульовано механізм опрацювання даних з помилками, наданих охочими безоплатно розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців.

Так, встановлено, що перевірка достовірності наведених у заяві відомостей проводиться вибірково і за рішенням виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, районних у Києві адміністрацій, відповідних військових адміністрацій.

Інформація про результати таких перевірок щомісяця має надсилатися до Мінреінтеграції та Товариства Червоного Хреста України, за рахунок якого й виплачуються кошти за прихисток переселенців.

Врегульовано й особливості опрацювання інформації в разі виявлення помилок у даних, які унеможливлюють забезпечення надання компенсації особам, які розмістили ВПО, та визначено механізм їх повторного опрацювання.