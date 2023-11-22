В Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев: что изменилось

Кабинет министров Украины 21 ноября внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплат им госпомощи.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что изменится для переселенцев

Переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.

В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированные, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА.

ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Раньше выплаты прекращались на следующий месяц.

Неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости. В частности, путем трудоустройства, регистрации как физического лица – предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и т.д. Или обрести статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.

Оформление справки о взятии на учет ВПЛ

Также внесены изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

А сама:

освобожден от проведения проверок фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц, защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, при условии подтверждения уплаты воинской частью (работодателем) единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование путем проведения обмена данными между Минсоцполитики и Пен .

урегулирован вопрос о прекращении выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, лицам, не выехавшим за пределы временно оккупированной территории.

урегулирован механизм предоставления помощи на проживание лицам с инвалидностью, которые уже являются его получателями помощи.

Напомним, после проведенной проверки внутренне перемещенных лиц Министерство социальной политики прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали установленным критериям. Это позволит экономить 400 миллионов государственного бюджета ежемесячно.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

А в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутри перемещенных лиц", которая вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.