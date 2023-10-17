Отримував допомогу, але придбав Mercedes: Мінсоцполітики скасувало виплати 140 тисячам ВПО

Після проведеної перевірки внутрішньо переміщених осіб Міністерство соціальної політики припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали встановленим критеріям. Це дозволить економити 400 мільйонів державного бюджету щомісяця.

Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтервʼю Forbes.

Вона розповіла, що Міністерство припинило виплати тим, хто не відповідає новим критеріям, а це – близько 112 000 осіб. Тепер Міністерство буде постійно перевіряти ВПО на відповідності критеріїв по виплаті допомоги.

За її словами, після перевірки було встановлено, що 12 000 людей повернулися до свого постійного житла або весь цей час мали власне житло, а 9500 – померли. Ще 9800 осіб не мали права на отримання виплат, оскільки проживали на території, яка перебувала під окупацією або були близько до лінії фронту, проте активні бойові дії там не велися.

Жолнович зауважила, що багато переселенців взагалі не потребували допомоги від держави.

"Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн.", - сказала вона і додала, що в Міністерства є інформація про близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

Чому перевірки почалися зараз і чим держава допомагає ВПО

На запитання журналіста про те, чи можна було б почати перевірки раніше, Жолнович сказала, що програма підтримки ВПО була започаткована у перші дні війни, тоді ніхто не розумів, скільки ця війна триватиме, тому вимушеним переселенцям не ставили ніяких обмежень.

Проте, коли ситуація з ВПО стабілізувалася, у Міністерстві почали надавати інші варіанти допомоги, як то ваучери на навчання та перекваліфікацію, гранти на відкриття власної справи тощо.

"Задача Мінсоцу не лише надати виплати, а й розвивати систему соціальних послуг, які допоможуть людині вийти зі складних життєвих обставин. Зазвичай крім цієї виплати людині потрібно ще щось. Для ВПО – доступність житла, сприяння в пошуку роботи. Якщо це мама з дитиною – то дитячий садочок. Якщо людина в депресії – психосоціальна підтримка", - додала міністерка.

Уряд давно готувався скасувати виплати частині ВПО

Зауважимо, раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

Нагадаємо, у вересні уряд прийняв постанову № 709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.