Статус "дитина війни": як оформити та які виплати можна отримати

Згідно з чинним законодавством, в Україні дитина війни - це громадянин, якому до 2 вересня 1945 року (дата закінчення Другої світової війни) було менше 18 років. Втім після початку спочатку гібридної, а потім повномасштабної війни з Росією нове покоління отримало право на статус “дитина війни”. Про те, як отримати статус “дитина війни” та чому важливо це зробити читайте в статті.

Незважаючи на те, що війна Росії проти України розпочалася в 2014 році, Кабмін ухвалив постанову № 268 про порядок надання статусу "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" лише у 2017 році. У червні 2023 документ доповнили змінами, які врегулювали надання відповідного статусу дітям, які постраждали з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Хто має право отримати статус "дитина війни" у 2023 році

Допомога дітям під час війни надається з різних джерел, проте варто юридично закріпити факт, що людина постраждала від окупантів, будучи неповнолітньою. До 3 червня 2023 року право надання статусу “дитина війни” було обмежене Донецькою та Луганською областями, окрім процедури для українців, які були дітьми під час Другої світової війни.

Тепер право на отримання статусу “дитина війни” надають за певних обставин. Його надають громадянам України, які в період війни з РФ не досягли 18 років.

Податися на отримання статусу “дитина війни” можна, якщо неповнолітня особа внаслідок російської агресії:

дістала поранення, травми, каліцтва;

стала жертвою фізичного, сексуального насильства;

була викрадена або незаконно вивезена за межі України;

її змусили брати участь у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалась, зокрема, в полоні;

піддавалася психологічному насильству.

Як оформити статус діти війни в Україні

Подати заявку на надання статусу “дитина війни” можуть:

законні представники дитини (батьки, усиновлювачі, опікуни);

близькі родичі (сестра/брат, бабуся/дідусь, тітка/дядько); чоловік/дружина законного представника (вітчим/мачуха); співробітник органу опіки та піклування, який працює з дитиною.

Документи

Для отримання статусу необхідно зібрати пакет документів, який складається з двох частин. З оригіналів потрібно подати заяву про прохання надати статус “дитина війни” та згоду на обробку персональних даних. Також аби отримати статус “дитини війни” потрібно надати копії таких документів:

Документи, що посвідчують особи дитини та заявника (паспорт та свідоцтво про народження); Документ, який підтверджує родинний зв’язок з дитиною; Для представників органів опіки - документ, що підтверджєу факт перебування дитини в такому закладі; Довідка про внесення дитини в реєстр ВПО; Інші документи, які є і посвідчують особу (ID-карта, закордонний паспорт тощо); витяг з реєстру територіальної громади (за наявності); Виписки з медичного лікування чи після огляду дитини; Копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи.

Не буде зайвим надати копії інших документів, які є і підтверджують факт того, що дитина постраждала внаслідок російської агресії.

Зауважимо, що статус ВПО можна отримати як офлайн у органах місцевої влади, так і через "Дію".

Де можна отримати посвідчення “дитини війни”

Зі сформованим пакетом документів потрібно звернутися до органів опіки та піклування за зареєстрованим місцем проживання. У разі відсутності такої можливості можна звернутися до місцевих органів влади.

Що отримують “діти війни” - виплати від держави та фондів

Допомога від держави

На державному рівні діти, які стали жертвами російської агресії, не отримують фінансову допомогу за статус “дитина війни”. Проте вони так само мають право отримати статус ВПО, як і дорослі, та отримувати відповідні виплати. Така допомога дітям під час війни включає цільову підтримку для здобуття освіти та гроші на проживання внутрішньо переміщеним особам - 3 тис грн на місяць для дітей.

Фото: Facebook посадовиці Ірини Верещук

Проте в майбутньому статус “дитина війни” може передбачати фінансову допомогу. Уряд розробив законопроєкт №9042, який визначає, що дитина війни - це громадянин України, який проживає (проживав) в зоні або поблизу воєнних дій у зв’язку з військовою агресією РФ, або на лінії розмежування та не досягнув повноліття. Документ передбачає, що такі умови поширюють й на дітей, які перебували у стані внутрішньоутробного розвитку.

Підтримка від волонтерів

Батьки дітей, що постраждали внаслідок російської агресії, можуть звернутися до благодійників за допомогою. Такі фонди існують за рахунок пожертв небайдужих людей та міжнародної підтримки. За допомогою дітям під час війни можна звертатися до таких організацій: