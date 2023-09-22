Україна отримала від Єврокомісії ще €1,5 млрд допомоги

Європейська комісія 22 вересня виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках Пакету макрофінансової допомоги, загальна сума якого становить 18 мільярдів євро. Разом з сьогоднішнім траншем Україна цьогоріч вже отримала 13,5 мільярдів євро.

Про йдеться на сайті Єврокомісії.

Згідно з повідомленням ЄК, ці кошти підуть на виплати зарплат та пенсій, оплату житла для ВПО, а також допоможуть підтримати роботу основних державних структур, таких як лікарні та школи.

У повідомленні йдеться про те, що дана допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости зруйновані Росією.

"Ця швидка та гнучка допомога адаптована до потреб країни, а також сприяє трансформаційним реформам в Україні. Наше зобов’язання підтримувати Україну непохитне, і ми продовжуватимемо відігравати свою роль у відбудові сучасної та процвітаючої країни", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Програма допомоги від ЄС: транші на 2023-й рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Ідеться про кредит, який надають під вигідний відсоток.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня по 1,5 млрд євро надходило щомісяця.

25 липня Європейська комісія вчергове виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги.

Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

Загалом з початку війни ЄС виділив на підтримку України близько 81 мільярда євро. Це включає фінансову, гуманітарну, надзвичайну бюджетну та військову підтримку, а також ресурси, надані для того, щоб допомогти державам-членам задовольнити потреби українців, які тікають від війни.

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