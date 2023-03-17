У ЄС анонсували виплату Україні другого траншу допомоги на 1,5 млрд євро

ЄС наступного тижня планує перерахувати Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета на 18 млрд євро.

"Ми очікуємо, що наступного тижня здійснимо другий платіж MFA + 1,5 мільярда євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити невідкладні потреби", - написав віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він також зазначив, що ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Фінансова підтримка України за програмою MFA+ передбачає більш вигідні умови запозичення.

Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України за відсотковими ставками, які, за необхідності, підтримуються за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.

17 січня Єврокомісія перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро. Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.