Украина получила от Еврокомиссии еще €1,5 млрд помощи

Европейская комиссия 22 сентября выплатила Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках Пакета макрофинансовой помощи, общая сумма которого составляет 18 миллиардов евро. Вместе с сегодняшним траншем Украина в этом году уже получила 13,5 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Согласно сообщению ЕК, эти средства пойдут на выплаты зарплат и пенсий, оплату жилья для ВПЛ, а также помогут поддержать работу основных государственных структур, таких как больницы и школы.

В сообщении говорится, что данная помощь позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критическую инфраструктуру, такую как энергетическая инфраструктура, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты, разрушенные Россией.

"Эта скорая и гибкая помощь адаптирована к потребностям страны, а также способствует трансформационным реформам в Украине. Наше обязательство поддерживать Украину непоколебимое, и мы будем продолжать играть свою роль в восстановлении современной и преуспевающей страны", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Программа помощи от ЕС: транши на 2023 год

В конце 2022 года Европейский союз принял решение по выделению 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Речь идет о кредите, который предоставляется под выгодный процент.

Первый транш на 3 млрд евро получила в январе, а с марта по 1,5 млрд евро поступало ежемесячно.

25 июля Европейская комиссия в очередной раз выплатила Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи.

Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033-го.

Всего с начала войны ЕС выделил в поддержку Украины около 81 миллиарда евро. Это включает финансовую, гуманитарную, чрезвычайную бюджетную и военную поддержку, а также ресурсы, предоставленные для того, чтобы помочь государствам-членам удовлетворить потребности убегающих от войны украинцев.

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