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Статус "дети войны": как оформить и какие выплаты можно получить
Согласно действующему законодательству, в Украине дети войны – это граждане, которому до 2 сентября 1945 года (дата окончания Второй мировой войны) было меньше 18 лет. Впрочем, после начала сначала гибридной, а затем полномасштабной войны с Россией новое поколение получило право на статус "дети войны". О том, как получить статус "дети войны" и почему важно это сделать, читайте в статье.
- Кто имеет право получить статус "дети войны" в 2023 году
- Как оформить статус дети войны в Украине
- Что получают дети войны - выплаты от государства и фондов
Несмотря на то, что война России против Украины началась в 2014 году, Кабмин принял постановление № 268 о порядке предоставления статуса "дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов" только в 2017 году. В июне 2023 года документ дополнили изменениями, которые урегулировали предоставление соответствующего статуса детям, пострадавшим с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Кто имеет право получить статус "дети войны" в 2023 году
Помощь детям во время войны предоставляется из разных источников, однако следует юридически закрепить факт, что человек пострадал от оккупантов, будучи несовершеннолетним. До 3 июня 2023 года право предоставления статуса "дети войны" было ограничено Донецкой и Луганской областями, кроме процедуры для украинцев, которые были детьми во время Второй мировой войны.
Теперь право на получение статуса "дети войны" предоставляют при определенных обстоятельствах. Его предоставляют гражданам Украины, которые в период войны с РФ не достигли 18 лет.
Податься на получение статуса "дети войны" можно, если несовершеннолетнее лицо в результате российской агрессии:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- получила ранения, травмы, увечья;
- стала жертвой физического, сексуального насилия;
- было похищено или незаконно вывезено за пределы Украины;
- его заставили участвовать в действиях военизированных или вооруженных формирований;
- незаконно содержалось, в частности, в плену;
- подвергалось психологическому насилию.
Как оформить статус дети войны в Украине
Подать заявку на предоставление статуса "дети войны" могут:
- законные представители ребенка (родители, усыновители, опекуны);
- близкие родственники (сестра/брат, бабушка/дедушка, тетя/дядя);
- супруг законного представителя (отчим/мачеха);
- сотрудник органа опеки и попечительства, работающего с ребенком.
Документы
Для получения статуса необходимо собрать пакет документов, состоящий из двух частей. С оригиналов следует подать заявление о просьбе предоставить статус "дети войны" и согласие на обработку персональных данных. Также чтобы получить статус "дети войны" нужно предоставить копии следующих документов:
- Документы, удостоверяющие личности ребенка и заявителя (паспорт и свидетельство о рождении);
- Документ, подтверждающий родственную связь с ребенком;
- Для представителей органов опеки - документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении;
- Справка о внесении ребенка в реестр ВПЛ;
- Другие документы, имеющие и удостоверяющие личность (ID-карта, загранпаспорт и т.п.);
- Выписка из реестра территориальной громады (при наличии);
- Выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
- Копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключения эксперта по результатам судебной экспертизы.
Не будет лишним предоставить копии других документов, которые есть и подтверждают факт того, что ребенок пострадал в результате российской агрессии.
Заметим, что статус ВПЛ можно получить как оффлайн в органах местной власти, так и через "Дію".
Где можно получить удостоверение "дети войны"
Со сформированным пакетом документов следует обратиться в органы опеки и попечительства за зарегистрированным местожительством. В случае отсутствия такой возможности можно обратиться в местные органы власти.
Что получают дети войны - выплаты от государства и фондов
Помощь от государства
На государственном уровне дети, ставшие жертвами российской агрессии, не получают финансовую помощь за статус "дети войны". Однако они также имеют право получить статус ВПЛ, как и взрослые, и получать соответствующие выплаты. Такая помощь детям во время войны включает в себя целевую поддержку для получения образования и деньги на проживание внутренне перемещенным лицам - 3 тыс грн в месяц для детей.
Однако в будущем статус "дети войны" может предусматривать финансовую помощь. Правительство разработало законопроект №9042, который определяет, что "дети войны" - это граждане Украины, проживающие (проживали) в зоне или вблизи военных действий в связи с военной агрессией РФ, или на линии разграничения и не достигли совершеннолетия. Документ предусматривает, что такие условия распространяются и на детей, находившихся в состоянии внутриутробного развития.
Поддержка от волонтеров
Родители детей, пострадавших в результате российской агрессии, могут обратиться к благотворителям за помощью. Такие фонды существуют за счет пожертвований неравнодушных людей и международной поддержки. За помощью детям во время войны можно обращаться в следующие организации:
- "ДЕТИ ХЕЛП";
- Global Fund for Children;
- Gen.Ukrainian;
- "СОС Детские городки Украина";
- "Пострадавшие Дети Войны" и т.д.