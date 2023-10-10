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Категория
Общество
Дата публикации

Статус "дети войны": как оформить и какие выплаты можно получить

  • Вита Молодан
    Вита Молодан

    новостной редактор

Статус "дети войны", как оформить и какие выплаты предусмотрены детям ВПЛ
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила детей ВПЛ, Запорожье, 2 августа 2023 / Фото: Facebook чиновницы

Согласно действующему законодательству, в Украине дети войны – это граждане, которому до 2 сентября 1945 года (дата окончания Второй мировой войны) было меньше 18 лет. Впрочем, после начала сначала гибридной, а затем полномасштабной войны с Россией новое поколение получило право на статус "дети войны". О том, как получить статус "дети войны" и почему важно это сделать, читайте в статье.

Несмотря на то, что война России против Украины началась в 2014 году, Кабмин принял постановление № 268 о порядке предоставления статуса "дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов" только в 2017 году. В июне 2023 года документ дополнили изменениями, которые урегулировали предоставление соответствующего статуса детям, пострадавшим с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кто имеет право получить статус "дети войны" в 2023 году

Помощь детям во время войны предоставляется из разных источников, однако следует юридически закрепить факт, что человек пострадал от оккупантов, будучи несовершеннолетним. До 3 июня 2023 года право предоставления статуса "дети войны" было ограничено Донецкой и Луганской областями, кроме процедуры для украинцев, которые были детьми во время Второй мировой войны.

Теперь право на получение статуса "дети войны" предоставляют при определенных обстоятельствах. Его предоставляют гражданам Украины, которые в период войны с РФ не достигли 18 лет.

Податься на получение статуса "дети войны" можно, если несовершеннолетнее лицо в результате российской агрессии:

  • получила ранения, травмы, увечья;
  • стала жертвой физического, сексуального насилия;
  • было похищено или незаконно вывезено за пределы Украины;
  • его заставили участвовать в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно содержалось, в частности, в плену;
  • подвергалось психологическому насилию.

Как оформить статус дети войны в Украине

Подать заявку на предоставление статуса "дети войны" могут:

  • законные представители ребенка (родители, усыновители, опекуны);
  • близкие родственники (сестра/брат, бабушка/дедушка, тетя/дядя);
  • супруг законного представителя (отчим/мачеха);
  • сотрудник органа опеки и попечительства, работающего с ребенком.

Документы

Для получения статуса необходимо собрать пакет документов, состоящий из двух частей. С оригиналов следует подать заявление о просьбе предоставить статус "дети войны" и согласие на обработку персональных данных. Также чтобы получить статус "дети войны" нужно предоставить копии следующих документов:

  1. Документы, удостоверяющие личности ребенка и заявителя (паспорт и свидетельство о рождении);
  2. Документ, подтверждающий родственную связь с ребенком;
  3. Для представителей органов опеки - документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении;
  4. Справка о внесении ребенка в реестр ВПЛ;
  5. Другие документы, имеющие и удостоверяющие личность (ID-карта, загранпаспорт и т.п.);
  6. Выписка из реестра территориальной громады (при наличии);
  7. Выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
  8. Копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключения эксперта по результатам судебной экспертизы.

Не будет лишним предоставить копии других документов, которые есть и подтверждают факт того, что ребенок пострадал в результате российской агрессии.

Заметим, что статус ВПЛ можно получить как оффлайн в органах местной власти, так и через "Дію".

Где можно получить удостоверение "дети войны"

Со сформированным пакетом документов следует обратиться в органы опеки и попечительства за зарегистрированным местожительством. В случае отсутствия такой возможности можно обратиться в местные органы власти.

Что получают дети войны - выплаты от государства и фондов

Помощь от государства

На государственном уровне дети, ставшие жертвами российской агрессии, не получают финансовую помощь за статус "дети войны". Однако они также имеют право получить статус ВПЛ, как и взрослые, и получать соответствующие выплаты. Такая помощь детям во время войны включает в себя целевую поддержку для получения образования и деньги на проживание внутренне перемещенным лицам - 3 тыс грн в месяц для детей.

Фото 2 — Статус "дети войны": как оформить и какие выплаты можно получить
Фото: Facebook министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук

Однако в будущем статус "дети войны" может предусматривать финансовую помощь. Правительство разработало законопроект №9042, который определяет, что "дети войны" - это граждане Украины, проживающие (проживали) в зоне или вблизи военных действий в связи с военной агрессией РФ, или на линии разграничения и не достигли совершеннолетия. Документ предусматривает, что такие условия распространяются и на детей, находившихся в состоянии внутриутробного развития.

Поддержка от волонтеров

Родители детей, пострадавших в результате российской агрессии, могут обратиться к благотворителям за помощью. Такие фонды существуют за счет пожертвований неравнодушных людей и международной поддержки. За помощью детям во время войны можно обращаться в следующие организации:

  • "ДЕТИ ХЕЛП";
  • Global Fund for Children;
  • Gen.Ukrainian;
  • "СОС Детские городки Украина";
  • "Пострадавшие Дети Войны" и т.д.