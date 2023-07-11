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- Общество
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Кабмин отменил выплаты для некоторых групп переселенцев
Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
С 1 августа выплаты отменят для ВПЛ, которые вернулись на оставленное место жительства, а также для тех, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин. Если такие есть, то их нужно подкрепить соответствующими документами (обоснованными считаются причины, когда человек находился в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и т.п.).
Переселенцы, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм, также потеряют выплаты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ВПЛ также разделят по имущественному положению и отменят выплаты для тех, кто не нуждается в дополнительной финансовой поддержке. По этому критерию финансовую помощь с 1 сентября лишатся ВПЛ, которые с момента принятия изменений:
- приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;
- приобрели на сумму более 100 тыс грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс грн;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс грн;
- имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, но не тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.
Эти же критерии будут действовать для ВПЛ, которые будут обращаться за выплатами впервые. Если переселенец (или член его семьи) в течение трех месяцев перед обращением совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом, ему откажут в помощи.
"Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет поставлен в известность. В случае несогласия, он может обжаловать такое решение органу соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы, и продолжать получать выплаты", — уточнили в Минсоцполитики.
Кто из ВПЛ продолжит получать помощь от государства
Для всех других внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года. Кроме того, переселенцы смогут получить помощь для детей, родившихся после перемещения. Деньги будут начислять ежемесячно с 15 по 28 число.
Правительство также разрешило дистанционно отказаться от статуса ВПЛ без личного обращения в орган социальной защиты населения.
Напомним, что и ранее осуществляли проверки ВПЛ, но только при наличии подозрения в неправомерном получении помощи.