Кабмин разрешил выплатить по 5 тысяч ВПЛ, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

Кабинет министров определил, что выплаты пострадавшим от подтопления в результате подрыва 6 июня Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область) будут производиться независимо от того, получают ли они выплаты как внутренне перемещенные лица.

Как сообщают Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято 7 июля. Соответствующие изменения внесены в утвержденный 19 июня порядок предоставления такой единовременной материальной денежной помощи.

Ранее права на получение такой помощи не имели лица, которые по состоянию на 5 июня были зарегистрированы как получатели пособий на проживание ВПЛ. Теперь же помощь от государства получат все граждане, которые на момент катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Кроме того, Кабмин установил, что средствами Единой информационной системы социальной сферы будет проводиться проверка лиц, претендующих на назначение им помощи как пострадавшим от подрыва ГЭС относительно факта пребывания за рубежом.

В случае установления по состоянию на 5 июня, факта пребывания таких лиц за границей более 30 календарных дней подряд материальная помощь им предоставляться не будет. Сама помощь, напомним, составляет 5 тысяч гривен. Ее начали выплачивать лишь накануне.

Кроме того, другим решением от 7 июля правительство выделило из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 341,8 миллиона гривен Николаевской областной военной администрации на новую бюджетную программу для восстановления поврежденных, строительства новых, предоставления компенсации за поврежденные/уничтоженные жилые объекты недвижимости с целью ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Изложен также в новой редакции порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, направляемых на восстановление поврежденных и уничтоженных из-за подрыва ГЭС домов и компенсации за такие объекты. В нем определен механизм финансирования расходов на такие компенсации.