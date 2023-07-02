Кабмин создало центр по сохранению культурного наследия после разрушения Каховской ГЭС: кто его возглавил

Кабинет министров создал межведомственный координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область).

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, соответствующее распоряжение, разработанное этим ведомством, правительство приняло на заседании 30 июня.

Согласно документу, координационный центр в двухнедельный срок должен разработать и представить МКИП план мероприятий, направленных на усиление защиты культурного наследия и ценностей на указанных территориях. После этого МКИП внесет его на утверждение Кабмина.

Также правительство поручило Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областным военным администрациям вместе с органами местного самоуправления, Национальной полицией и Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины безотлагательно обеспечить ограничение доступа населения к территориям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.

Отмечается, что это необходимо, чтобы не допустить случаи мародерства, причинения вреда объектам культурного наследия и культурным ценностям. Кроме того, центр должен обратиться в международные институты по оказанию помощи в сохранении, документировании, исследовании и музеефикации объектов культурного наследия и культурных ценностей на пострадавших территориях.

Главой координационного центра определен министр культуры, коим сейчас является Александр Ткаченко. В его состав вошли представители Минкульта, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Нацполиции, Сил территориальной обороны ВСУ, четырех указанных ОВА и Института археологии НАН.

Напомним, что ранее в Минкульте указывали, что следствием катастрофы на Каховской ГЭС стало как затопление и повреждение водой археологических объектов, так и хищение таких объектов копателями-грабителями на высохших участках после отхода воды из водохранилища.