В Минкульте рассказали, какие культурные памятники и учреждения пострадали вследствие подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС пострадали, кроме самого комплекса сооружений станции 1951-1958 годов, еще десятки объектов культурного наследия и культурных учреждений, отмечают в Министерстве культуры и информационной политики.

В ведомстве при этом указывают, что поскольку значительная часть объектов находится на временно оккупированной территории, возможности для уточнения данных ограничены. Кроме того, максимальный охват территории водой произойдет через несколько дней, поэтому ситуация требует постоянного мониторинга.

Так, к концу суток 6 июня пострадали такие памятники как ансамбль сооружений Центральной площади в Новой Каховке и застройка исторического центра города, затоплены дворцы (дома) культуры в Новой Каховке, селах Корсунка и Днепряны.

Также в зонах риска находятся памятники археологии национального значения бывших Белозерского и Голопристанского районов: Львовское поселение (село Львово, IV век до нашей эры - IV век нашей эры), Бургунское поселение (село Николаевка, II-V век), место крепости Тягин (село Тягинка, XIII – XVII век), городище Понятовское (село Понятовка, IV век до нашей эры – IV век нашей эры).

По предварительным данным, уже подтоплены или находятся под угрозой культурные учреждения в Новой Каховке – картинная галерея имени Гавдзинского; музей истории Новой Каховки, дом-музей поэта Анатолия Бахуты; а также краеведческий музей и музей боевой славы 87-й стрелковой дивизии в Алешках. Вода угрожает и зданию-музею художницы Полины Райко в Алешках.

Кроме того, в этом же статусе упоминаются музей генерала Покрышева в Голой Пристани, музеи истории в селах Чулаковка и Круглоозерка, народный музей истории в селе Малая Каховка, а также дом, в котором жил писатель Остап Вишня, в селе Крынки.

На деоккупированной территории под угрозой музей истории поселка Казацкое имемориальный комплекс семьи Петра Выдригана в этом же населенном пункте. Музеям Херсона, по предварительным оценкам ситуации, подтопление не грозит. Относительно подтопления или повышенных рисков подтопления других музеев на правом берегу Днепра информации пока не поступало.