Кабмін дозволив виплатити по 5 тисяч ВПО, постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

Кабінет міністрів визначив, що виплати постраждалим від підтоплення внаслідок підриву 6 червня Каховської гідроелектростанції (Херсонська область) здійснюватимуться незалежно від того, чи отримують вони виплати як внутрішньо переміщені особи.

Як повідомляють Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалене 7 липня. Відповідні зміни внесено до затвердженого 19 червня порядку надання такої одноразової матеріальної грошової допомоги.

Раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання ВПО. Відтепер допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Крім того, Кабмін встановив, що засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери буде проводитися перевірка осіб, які претендують на призначення їм допомоги як постраждалим від підриву ГЕС, щодо факту перебування за кордоном.

У разі встановлення станом на 5 червня факту перебування таких осіб за кордоном більше 30 календарних днів підряд матеріальна допомога їм надаватися не буде. Сама допомога, нагадаємо, складає 5 тисяч гривень. Її почали виплачувати лише напередодні.

Окрім цього, іншим рішенням від 7 липня уряд виділив з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 341,8 мільйона гривень Миколаївській обласній військовій адміністрації на нову бюджетну програму для відновлення пошкоджених, будівництва нових, надання компенсації за пошкоджені/знищені житлові обʼєкти нерухомості з метою ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Викладено також у новій редакції Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, що спрямовуються на відновлення пошкоджених та знищених будинків через підрив ГЕС та надання компенсації за такі обʼєкти. У ньому визначено механізм фінансування витрат на такі компенсації.