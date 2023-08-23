В Украине упростили обретение статуса участника боевых действий

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения и потери статуса участника боевых действий, сведя количество нужных документов к одной справке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что процедура получения статуса участника боевых действий стала более простой – Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минобороны проект Постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря уменьшению количества необходимых документов.

"Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие личности в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой присвоения статуса участника боевых действий.

"Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение статуса участника боевых действий", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что таким образом, эти изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Заметим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9637 о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по упорядочению процедуры предоставления статусов (их категорий) ветеранам. Документ предусматривает, что военные получат статус участника боевых действий автоматически.