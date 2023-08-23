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В Украине упростили обретение статуса участника боевых действий
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения и потери статуса участника боевых действий, сведя количество нужных документов к одной справке.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что процедура получения статуса участника боевых действий стала более простой – Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минобороны проект Постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря уменьшению количества необходимых документов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины", - подчеркнул Резников.
Он добавил, что эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие личности в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой присвоения статуса участника боевых действий.
"Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение статуса участника боевых действий", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что таким образом, эти изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в связи с военной агрессией РФ против Украины.
Заметим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9637 о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по упорядочению процедуры предоставления статусов (их категорий) ветеранам. Документ предусматривает, что военные получат статус участника боевых действий автоматически.