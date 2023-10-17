Получал помощь, но приобрел Mercedes: Минсоцполитики отменило выплаты 140 тысяч ВПО

После проведенной проверки внутренне перемещенных лиц Министерство социальной политики прекратило выплаты свыше 140 тысяч человек, которые не отвечали установленным критериям. Это позволит экономить 400 миллионов государственного бюджета ежемесячно.

Об этом сообщила министерша соцполитики Оксана Жолнович в интервью Forbes.

Она рассказала, что Министерство прекратило выплаты тем, кто не отвечает новым критериям, а это около 112 000 человек. Теперь Министерство будет постоянно проверять ВПЛ на соответствии критериев по выплате пособия.

По ее словам, после проверки было установлено, что 12 000 человек вернулись в свое постоянное жилье или все это время имели собственное жилье, а 9500 - умерли. Еще 9800 человек не имели права на получение выплат, поскольку проживали на территории, которая находилась под оккупацией или находилась близко к линии фронта, однако активные боевые действия там не велись.

Жолнович отметила, что многие переселенцы вообще не нуждались в помощи от государства.

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн.", - сказала она и добавила, что у Министерства есть информация о около 250 лиц, совершивших сделки на сумму свыше 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.

Почему проверки начались сейчас и чем государство помогает ВПЛ

На вопрос журналиста о том, можно ли было начать проверки раньше, Жолнович сказала, что программа поддержки ВПЛ была начата в первые дни войны, тогда никто не понимал, сколько эта война будет продолжаться, поэтому вынужденным переселенцам не ставили никаких ограничений.

Однако, когда ситуация с ВПЛ стабилизировалась, в Министерстве начали предоставлять другие варианты помощи, как ваучеры на обучение и переквалификацию, гранты на открытие собственного дела и т.д.

"Задача Минсоцу не только предоставить выплаты, но и развивать систему социальных услуг, которые помогут человеку выйти из сложных жизненных обстоятельств. Обычно кроме этой выплаты человеку нужно еще что-то. Для ВПЛ – доступность жилья, содействие в поиске работы. Если это мама с ребенком – то детский сад. Если человек в депрессии – психосоциальная поддержка", - добавила министерша.

Правительство давно готовилось отменить выплаты части ВПЛ

Заметим, в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Напомним, в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.