Украина получит от KfW 24 млн евро на восстановление энергетического сектора

29 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW), согласно которому НЭК "Укрэнерго" сможет получить 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, испытавшей значительные разрушения в результате вооруженной агрессии России.

Об этом идет речь на сайте Министерства финансов.

По словам министра финансов Сергея Марченко, активное сотрудничество с международными партнерами, в частности с Германией и KfW, способствовало поддержанию функционирования государственных институтов, восстановлению энергетического сектора и других социальных проектов. Благодаря реализации совместных инициатив по KfW, с февраля 2022 Украина уже получила около 133 млн евро кредитных и грантовых средств на восстановление украинских подстанций.

Сообщается, что во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Мартином Егером стороны обсудили результаты сотрудничества Украины с международными партнерами в 2023 году, включая успешное завершение второго пересмотра программы МВФ и путь европейской интеграции Украины. Кроме того, обсуждалась финансовая ситуация и потребности на следующий год.

Со своей стороны, Мартин Егер подчеркнул, что поддержка Германии непреклонна и подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между странами в следующем году.

Германия не в первый раз предоставляет средства на поддержание энергосистемы

Напомним, Федеральное правительство Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 миллиона евро, чтобы помочь укрепить устойчивость украинской энергетической системы. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 миллиона евро через KfW, а Федеральное министерство иностранных дел – 34,2 миллиона евро.

В конце прошлого года федеральное правительство уже уплатило 129,5 млн евро в фонд поддержки энергетики. Таким образом, германское участие растет до 218 миллионов евро. Германия остается крупнейшим донором фонда, собравший около 400 миллионов евро с февраля 2022 года. Европейское энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование денежных средств.

Напомним, что в конце октября Министерство развития Германии (BMZ) решило дополнительно выделить Украине 195 млн евро в защиту энергосетей и восстановление энергетической инфраструктуры.