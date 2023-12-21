Германия передаст 88 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины

Федеральное правительство Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 миллиона евро, чтобы помочь укрепить устойчивость украинской энергетической системы. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 миллиона евро через KfW, а Федеральное министерство иностранных дел – 34,2 миллиона евро.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

Украина использует средства из данного фонда для закупки запасных частей и оборудования (такого как трансформаторы и генераторы), которое страдает от ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Вторая часть средств будет использована для проектов перехода на зеленую энергетику, таких как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и зеленой реконструкции Украины.

Сообщается, что в конце прошлого года федеральное правительство уже уплатило 129,5 млн. евро в фонд поддержки энергетики. Таким образом, германское участие растет до 218 миллионов евро. Германия остается крупнейшим донором фонда, собравшим около 400 миллионов евро с февраля 2022 года. Европейское энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование денежных средств.

Отмечается, что взносы в фонд энергетической поддержки являются частью зимнего пакета федерального правительства для Украины стоимостью более 1,6 миллиарда евро, который также включает военные взносы в противовоздушную оборону, поддержку политики развития и гуманитарную помощь.

Напомним, что в конце октября Министерство развития Германии (BMZ) решило дополнительно выделить Украине 195 млн. евро в защиту энергосетей и восстановление энергетической инфраструктуры.

Добавим, для того чтобы обеспечить большую устойчивость украинской энергосистемы этого зимнего периода, необходимо вывести из ремонтов как можно больше энергоблоков электростанций и увеличить объемы коммерческого электроснабжения. В Украине восстановили только те объекты, испытавших наименьшие повреждения, несколько энергоблоков также отремонтировали лишь частично. Главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций в дома людей.

В "Укрэнерго" и Минэнерго призвали население бережливо потреблять электроэнергию во избежание дефицита в энергосистеме.