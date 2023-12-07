Укрэнерго призывает население экономно потреблять электроэнергию, чтобы сократить дефицит в энергосистеме

Из-за похолодания в Украине существенно увеличилось потребление электроэнергии, в связи с чем в энергосистеме возник дефицит. "Укрэнерго" призвало население экономно потреблять электроэнергию. Об этом компания сообщила на своем телеграмм-канале.

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Согласно сообщению, в четверг 7 декабря из-за похолодания значительно увеличилось потребление, а возможности электростанций увеличить производство электроэнергии ограничены. Пасмурная погода мешает работе солнечных электростанций, на некоторых тепловых блоках продолжаются ремонтные работы.

"Из-за того, что потребление превышает производство, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии. Чтобы его избавиться и поддержать баланс между потреблением и производством, что очень важно для безопасной работы энергосистемы", - сообщает "Укрэнерго".

Для экономии электроэнергии компания советует:

• выключить "лишний" свет в помещениях;

• Не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. А в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновку;

• если температура воздуха в помещении комфортна, выключите кондиционеры и обогреватели;

• извлечь зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

"Укрэнерго" пригласило аварийную помощь у соседних стран ЕС из-за дефицита в энергосистеме

7 декабря из - за резкого похолодания в Украине значительно возросло потребление электроэнергии. Вместе с этим, на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране. Таким образом, потребление превысило генерацию электроэнергии на 2,7%.

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме компания привлекла аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт.

Массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ начали наносить осенью 2022 года, привели к нескольким месяцам отключений света по всей Украине. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмигаль говорил о выведение из строя половины энергетической системы .

Украинские энергетики восстанавливали часть поврежденных объектов, однако, по данным The New York Times, этой зимой украинские теплоэлектростанции производят 4,5 гигаватт электроэнергии, что составляет треть от производства, которое было до полномасштабной войны.

Летом Украина несколько раз привлекала аварийную помощь на фоне жары, когда украинцы больше воспользовались кондиционерами. А в последнее время сложная ситуация фиксируется из-за похолодания и недавней непогоды, которая привела к обесточиваниям части населенных пунктов в большинстве областей.

В частности, 29 ноября "Укрэнерго" сообщало о дефиците в энергосистеме, который был вызван стремительным ростом потребления. Это произошло из-за тяжелых погодных условий и одновременного включения в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов.