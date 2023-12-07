В "Укренерго" та Міненерго закликали населення ощадливо споживати електроенергію щоб скоротити дефіцит в енергосистемі

Через похолодання в Україні суттєво збільшилось споживання електроенергії у зв'язку з чим в енергосистемі виник дефіцит. Крім того, через російські обстріли припинили роботу два енергоблоки на одній з прифронтових теплоелектростанцій. В "Укренерго" та Міністерстві енергетики закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб скоротити дефіцит.

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Згідно з повідомленням "Укренерго", в четвер 7 грудня через похолодання значно збільшилося споживання, а можливості електростанцій збільшити виробництво електроенергії обмежені. Похмура погода заважає роботі сонячних електростанцій, на деяких блоках теплових тривають ремонтні роботи.

"Через те, що споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Щоб його позбавитись та підтримати баланс між споживанням та виробництвом, що дуже важливо для безпечної роботи енергосистеми", - повідомляє "Укренерго".

Для економії електроенергії компанія радить:

• вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;

• не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, бойлер, пральну машину та праску. А в обідню перерву не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

• якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;

• витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.

Пізніше у Міністерстві енергетики повідомили, що 7 грудня російські військові завдали артилерійського удару по одній з теплових електростанцій на прифронтовій території. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання і два енергоблоки припинили роботу.

Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі

Міненерго звертається до споживачів з проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й економно, особливо в пікові години навантаження.

"Укренерго" запросило аварійну допомогу у сусідніх країн ЄС через дефіцит в енергосистемі

7 грудня через різке похолодання в Україні значно зросло споживання електроенергії. Разом з цим на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні. Таким чином споживання перевищило генерацію електроенергії на 2,7%.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі компанія залучила аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт.

Масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ почали завдавати восени 2022 року, призвели тоді до кількох місяців відключень світла по всій Україні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

Українські енергетики відновлювали частину пошкоджених обʼєктів, однак, за даними The New York Times, цієї зими українські теплоелектростанції вироблять 4,5 гігават електроенергії, що становить третину від того виробництва, яке було до повномасштабної війни.

Влітку Україна кілька разів залучала аварійну допомогу на тлі спеки, коли українці більше користувалися кондиціонерами. А останнім часом складна ситуація фіксується через похолодання й нещодавню негоду, яка призвела до знеструмлень частини населених пунктів у більшості областей.

Зокрема, 29 листопада "Укренерго" повідомляло про дефіцит в енергосистемі, який був спричинений стрімким зростання споживання. Це відбулося через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із регіонів, постраждалих від негоди.