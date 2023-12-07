Вплинула погода: Україна знову зіткнулася з дефіцитом в енергосистемі

Похолодання в Україні збільшило споживання електроенергії, що призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. Про це 7 грудня повідомила пресслужба "Укренерго".

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Там зазначили, що в енергосистемі наразі складна ситуація: споживання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій.

"Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", – пояснили в "Укренерго".

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі компанія залучає аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт.

"Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", – йдеться в повідомленні.

Експорт електроенергії наразі відсутній. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг становить 1122 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 323 МВт.

Ситуація з енергетикою в Україні

Масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ почали завдавати восени 2022 року, призвели тоді до кількох місяців відключень світла по всій Україні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

Українські енергетики відновлювали частину пошкоджених обʼєктів, однак, за даними The New York Times, цієї зими українські теплоелектростанції вироблять 4,5 гігават електроенергії, що становить третину від того виробництва, яке було до повномасштабної війни.

Влітку Україна кілька разів залучала аварійну допомогу на тлі спеки, коли українці більше користувалися кондиціонерами. А останнім часом складна ситуація фіксується через похолодання й нещодавню негоду, яка призвела до знеструмлень частини населених пунктів у більшості областей.

Зокрема, 29 листопада "Укренерго" повідомляло про дефіцит в енергосистемі, який був спричинений стрімким зростання споживання. Це відбулося через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із регіонів, постраждалих від негоди.

Джерело фото: ua.depositphotos.com