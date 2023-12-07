Повлияла погода: Украина снова столкнулась с дефицитом в энергосистеме

Похолодание в Украине увеличило потребление электроэнергии, что привело к дефициту в энергосистеме. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Там отметили, что в энергосистеме сейчас сложная ситуация: потребление превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций.

"Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", – пояснили в "Укрэнерго".

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме компания привлекает аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт.

"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Экспорт электроэнергии сейчас отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем составляет 1122 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 323 МВт.

Ситуация с энергетикой в Украине

Массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ начали наносить осенью 2022 года, привели к нескольким месяцам отключений света по всей Украине. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмигаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

Украинские энергетики восстанавливали часть поврежденных объектов, однако, по данным The New York Times, этой зимой украинские теплоэлектростанции произведут 4,5 гигаватта электроэнергии, что составляет треть от производства, которое было до полномасштабной войны.

Летом Украина несколько раз привлекала аварийную помощь на фоне жары, когда украинцы больше воспользовались кондиционерами. А в последнее время сложная ситуация фиксируется из-за похолодания и недавней непогоды, которая привела к обесточиваниям части населенных пунктов в большинстве областей.

В частности, 29 ноября "Укрэнерго" сообщало о дефиците в энергосистеме, вызванном стремительным ростом потребления. Это произошло из-за тяжелых погодных условий и одновременного включения в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов.

Источник фото: ua.depositphotos.com