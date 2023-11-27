Непогода в Украине: перекрыто 14 автодорог, в 16 областях обесточены населенные пункты (обновляется)

Погода в Украине 27 ноября значительно ухудшилась. Ожидается снег, мокрый снег и сильный ветер. В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасателям приходится привлекать БТРы. Из-за непогоды закрыты для движения несколько трасс в Николаевской и Одесской областях.

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09.01 На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Одесская область: самая сложная ситуация на севере и юге региона: снеговые покровыы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксовано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 людям, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Николаевская область: перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

Черкасская область: вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Кировоградская область: вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

09:00 В 16 областях обесточены населенные пункты.

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

07.45 Из-за ухудшения погоды на территории Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов, сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Энергетики выполняют аварийные роботы. Задействовано 20 бригад и столько же единиц техники.

Автодороги Полтавской области в проезжем состоянии. К работам привлекли 158 единиц техники и 211 работников. В случае усложнения движения обращайтесь в диспетчерские службы. Они функционируют круглосуточно: 0674006080 (государственные дороги), 0500150233 (местные).

Пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

07.36 По состоянию на 6 часов утра без электроснабжения остались жители 60 населенных пунктов Черниговщины. Это более 23 тысяч абонентов.

По решению ТеБ и ЧС в районах рекомендовано организовывать образовательный процесс по дистанционной форме обучения для соискателей образования, проживающих вне пешеходной доступности, что позволит не использовать школьные автобусы во время непогоды, сообщает Черниговская ОВА.

7:30 По состоянию на утро понедельника Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с; вьюги, снежные заносы; на дорогах гололедица, сообщили в КМВА

По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, а ситуация контролируемая.

Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Отключений электроэнергии не было.

Пассажирский транспорт работает по штатному графику. Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу – решают родители.

7:25 Ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники "Киевавтодор", сообщили в КГГА. В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.

За сутки дорожники израсходовали 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка. Придомовые территории и зеленые зоны расчищают от снега 3423 работника и 125 единиц спецтехники управляющих компаний, а также 771 работник и 55 единиц техники "зеленстроев".

7:15 Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).

"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", - подчеркнули в КГГА.

07. 10 В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасателям приходится привлекать БТР, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших. Погибших и госпитализированных нет.

07:00 Из-за непогоды пришлось закрыть для движения еще несколько трасс в Николаевской и Одесской областях, сообщает Facebook глава Госагентства восстановления Мустафа Найем.

"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта", - написал он.

Также с 20:00 26 ноября запрещено движение:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка, (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев - Домановка - Березки, км 120+000 - км 173+204 (от пгт Домановка - пгт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, км 0+000 - км 70+000 (от а/д H-24 – пгт Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

06:59 В результате сильного ветра в Одессе на одном из районных котельных большой мощности произошла авария - упала труба высотой более 100 метров. В Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, в Одессе перебои с водой.