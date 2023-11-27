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FlixBus отменила часть рейсов из-за непогоды в Украине
Компания FlixBus в связи с непогодой отменила несколько рейсов в Одессу. Об этом сообщил директор FlixBus в Украине, Польше, Литве, Латвии и Эстонии Михал Леман в комментарии "Интерфакс-Украина".
"В последние дни погода к нам неблагоприятна. Особенно сложные условия на дорогах в Одесской области и в направлении Умани. Со вчерашнего дня (26 ноября, – ред.) мы отменили несколько поездок в Одессу. Насколько я знаю, одесский автовокзал также отменил все рейсы из-за погодных условий", – отметил он.
По словам Лемана, пассажирам рейсов, ехавших в сторону Одессы, предложили альтернативные виды транспорта. Также они могли перебронировать билеты на другие автобусы в FlixBus.
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На ряде автодорог перекрыто движение транспорта, некоторые рейсы общественного транспорта были отменены.
Сегодня, 27 ноября, стало известно, что из-за сильного ветра на одной из котельных в Одесской области упала труба высотой более 100 метров. В Одесском районе было прекращено отопление из-за непогоды, в самом областном центре возникли перебои с водой.
В результате непогоды есть жертвы – в Приморском районе Одессы обнаружили тела трех человек, которые, вероятно, замерзли насмерть, сообщила представитель полиции Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии "УП. Життя".