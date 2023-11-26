Из-за непогоды в Украине заработал штаб по ликвидации ЧС на дорогах: самая проблемная - Одесская область (ФОТО)

В Украине заработал круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, он создан из-за ухудшения погодных условий, в частности сильных снегопадов и гололеда, чтобы не допустить проблем на автодорогах.

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В штаб входят представители Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Госслужбы по безопасности на транспорте, Киевской областной военной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины и Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Прогноз ухудшения погоды в Украине

Как указывают в Минвосстановления, из-за активного циклона, который движется по Украине, 26-27 ноября ожидается еще более сильное ухудшение погодных условий. В частности, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях должен быть сильный мокрый снег и дождь, местами гололед; снега – до 20-30 см, местами 40-50 см. Ожидаются вьюги, снежные заносы, а на дорогах – гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди. В северных, центральных, южных областях и Крыму ветер усилится до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях – порывы ветра 15-20 м/с.

"Сейчас на сети государственных дорог работают 368 единиц техники и почти полтысячи человек. Проезд по всем участкам обеспечен. К содержанию дорог зимой готово более 7,5 тысячи единиц техники", - указывают в профильном министерстве.

Водителям при этом советуют не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывать сложность погодных условий. Водителей грузовиков призывают пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог. В случае чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию по номеру +38 067 4006080.

Самая тяжелая ситуация - в Одесской области

Отметим, что самая тяжелая ситуация по состоянию на середину дня 26 ноября сложилась в Одесской области: в частности, ураган повалил деревья, многие общины остались без электро- и водоснабжения, есть проблемы с мобильной связью.

Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: мэрия Одессы Фото: мэрия Одессы Фото: мэрия Одессы Фото: мэрия Одессы Фото: мэрия Одессы Фото: мэрия Одессы

Из-за снега и гололедицы временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассах М-15 Одесса - Рени и М-28 Одесса - Южное. Также действуют ограничения для грузовиков на трассе М-05 Киев – Одесса. С 15:30 также было временно перекрыто движение для грузовиков на трассе М-16 Одесса – Кучурган.

По данным ОВА, в Одесской области без света осталось 116 населенных пунктов. Ранее также сообщалось, что в Николаевской же области без электричества находятся 20 населенных пунктов, в Днепропетровской – 18, в Донецкой – 6.

В связи с резким ухудшением погодных условий 27 ноября власти Одесской области решили перевести все учебные заведения на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: Telegram/odeskaODA Фото: Telegram/odeskaODA

"Пока на один день, однако в случае продолжения усложнения погоды дистанционное обучение может быть продлено. Поэтому о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно. Призываю без лишней надобности и сопровождения не отпускать детей на улицу", - отметил начальник ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 15:00 в райотделы полиции Одесской области поступило 37 сообщений об авариях, из которых три - с потерпевшими. Погибших и госпитализированных нет. Зафиксировано шесть фактов ДТП с участием грузовиков и пять съездов с дороги рейсовых автобусов.