Через негоду в Україні запрацював штаб з ліквідації НС на дорогах: найпроблемніша - Одещина (ФОТО)

В Україні запрацював цілодобовий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, його створено через погіршення погодних умов, зокрема сильні снігопади та ожеледицю, аби не допустити проблем на автошляхах.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

До штабу входять представники Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, ДАК "Автомобільні дороги України", Держслужби з безпеки на транспорті, Київської обласної військової адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України та Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Прогноз погіршення погоди в Україні

Як вказують у Мінвідновлення, через активний циклон, який просувається Україною, 26-27 листопада очікується ще сильніше погіршення погодних умов. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади.

В Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях має бути сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу - до 20-30 см, місцями 40-50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі. У північних, центральних, південних областях та Криму вітер посилиться до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях - пориви вітру 15-20 м/с.

"Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і майже півтисячі людей. Проїзд усіма ділянками забезпечено. До утримання доріг взимку готово понад 7,5 тисячі одиниць техніки", - вказують у профільному міністерстві.

Водіям при цьому радять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіїв вантажівок закликають користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі слід звертатися на цілодобову гарячу лінію за номером +38 067 4006080.

Найважча ситуація - на Одещині

Зазначимо, що найважча ситуація станом на середину дня 26 листопада склалася в Одеській області: зокрема, буревій повалив дерева, чимало громад залишились без електро- та водопостачання, є проблеми із мобільним зв’язком.

Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: мерія Одеси Фото: мерія Одеси Фото: мерія Одеси Фото: мерія Одеси Фото: мерія Одеси Фото: мерія Одеси

Наразі через сніг та ожеледицю тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасах М-15 Одеса - Рені та М-28 Одеса - Южне. Також діють обмеження для вантажівок на трасі М-05 Київ - Одеса. З 15:30 також було тимчасово перекрито рух для вантажівок на трасі М-16 Одеса - Кучурган.

За даними ОВА, станом на 16:00 без електропостачання перебували 179 населених пунктів Одеської області, працює 88 бригад ДТЕК, 176 працівників, 88 одиниць спеціалізованої техніки. До цього також повідомлялося, що у Миколаївській області без електрики перебувають 20 населених пунктів, у Дніпропетровській – 18, у Донецькій – 6.

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов 27 листопада влада Одещини вирішила перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: Telegram/odeskaODA Фото: Telegram/odeskaODA

"Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково. Закликаю без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю", - зазначив начальник ОВА Олег Кіпер.

Станом на 15:00 до райвідділів поліції Одещини надійшло 37 повідомлень про аварії, з яких три - з потерпілими. Загиблих та госпіталізованих немає. Зафіксовано шість фактів ДТП за участю вантажівок та п'ять фактів з'їздів з дороги рейсових автобусів.