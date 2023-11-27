FlixBus скасувала частину рейсів через негоду в Україні

Компанія FlixBus у зв'язку з негодою скасувала кілька рейсів до Одеси. Про це повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі, Литві, Латвії та Естонії Міхал Леман у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Останніми днями погода до нас неприхильна. Особливо складні умови на дорогах на Одещині та в напрямку Умані. Відучора (26 листопада, – ред.) ми скасували кілька поїздок до Одеси. Наскільки я знаю, одеський автовокзал також скасував усі рейси через погодні умови", – зазначив він.

За словами Лемана, пасажирам рейсів, які їхали у бік Одеси, запропонували альтернативні види транспорту. Також вони могли перебронювати квитки на інші автобуси в системі FlixBus.

Погода в Україні: наслідки снігопаду

Останніми днями низка регіонів України, передусім – на півдні, зіткнулися з сильним снігопадом та вітром.

На низці автодоріг перекрито рух транспорту, деякі рейси громадського транспорту було скасовано.

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що через сильний вітер на одній з котелень на Одещині впала труба заввишки в понад 100 метрів. В Одеському районі було припинено опалення через негоду, в самому обласному центрі виникли перебої з водою.

Унаслідок негоди є жертви – в Приморському районі Одеси виявили тіла трьох людей, які, ймовірно, замерзли на смерть, повідомила речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська в коментарі "УП. Життя".