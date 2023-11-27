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FlixBus скасувала частину рейсів через негоду в Україні
Компанія FlixBus у зв'язку з негодою скасувала кілька рейсів до Одеси. Про це повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі, Литві, Латвії та Естонії Міхал Леман у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Останніми днями погода до нас неприхильна. Особливо складні умови на дорогах на Одещині та в напрямку Умані. Відучора (26 листопада, – ред.) ми скасували кілька поїздок до Одеси. Наскільки я знаю, одеський автовокзал також скасував усі рейси через погодні умови", – зазначив він.
За словами Лемана, пасажирам рейсів, які їхали у бік Одеси, запропонували альтернативні види транспорту. Також вони могли перебронювати квитки на інші автобуси в системі FlixBus.
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На низці автодоріг перекрито рух транспорту, деякі рейси громадського транспорту було скасовано.
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що через сильний вітер на одній з котелень на Одещині впала труба заввишки в понад 100 метрів. В Одеському районі було припинено опалення через негоду, в самому обласному центрі виникли перебої з водою.
Унаслідок негоди є жертви – в Приморському районі Одеси виявили тіла трьох людей, які, ймовірно, замерзли на смерть, повідомила речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська в коментарі "УП. Життя".