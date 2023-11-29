Энергетики зафиксировали дефицит в энергосистеме: просят экономить электроэнергию

29 сентября в 13:00 в энергосистеме Украины был зафиксирован дефицит электроэнергии в результате стремительного роста потребления из-за похолодания и плохих погодных условий, а также одновременного подключения к сети потребителей из пострадавших от непогоды регионов.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики подчеркнули, что из-за увеличения потребления электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей. Из-за облачной погоды почти не работают солнечные электростанции, а блоки ТЭС еще не вышли из ремонта.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Наш котик График растет на глазах. Это значит, что потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции", – отметили энергетики.

Чтобы предотвратить возможные отключения, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня и оставить работать только самые необходимые приборы, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.

Добавим, что несколькими часами ранее Минэнерго сообщало, что из планового ремонта вывели блок одной из ТЭС и он прибавит к энергосистеме дополнительные 180 МВт мощности, поэтому дефицит в энергосистеме не зафиксирован и сегодня не предусматривается.

Какая ситуация в украинской энергосистеме

Напомним, 22 ноября "Укрэнерго" применила аварийную помощь от стран Европейского Союза во избежание отключений потребителей. Этот шаг понадобился, поскольку из-за роста потребления семь энергоблоков одновременно и без предварительной планировки вышли в аварийный ремонт.

Поэтому Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора провести проверку технического состояния данных энергоблоков тепловой генерации.

В то же время, в " Укрэнерго" сообщают, что в условиях, когда несколько блоков электростанций одновременно находятся на ремонте, нарушается баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Если возникнет серьезный дефицит, то импортируемой электроэнергии может не хватить, чтобы его покрыть, поскольку вместо технически возможного максимума 1200 МВт в отдельные часы Украина может импортировать максимум до 609 МВт.