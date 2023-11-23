Минэнерго проверяет ТЭС из-за массового вывода энергоблоков в аварийный ремонт

Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора провести оперативную проверку технического состояния семи энергоблоков тепловой генерации, которые были вчера срочно выведены в аварийный ремонт без предварительного планирования.

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Об этом сообщает Минэнерго.

Согласно сообщению, за последние сутки аварийный ремонт указанных энергоблоков стал причиной дефицита электроэнергии в пиковое время потребления.

В результате "Укрэнерго" вынуждена была прибегнуть к аварийной помощи от стран Европейского Союза во избежание отключений потребителей.

Этот дефицит был компенсирован за счет импортной электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.

В Минэнерго добавили, что 4 из 7энергоблоков ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером, что прибавило более 700 МВт мощности.

В то же время, в "Укрэнерго" сообщают, что в условиях, когда несколько блоков электростанций одновременно находятся, нарушается баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Если возникнет серьезный дефицит, то импортируемой электроэнергии может не хватить, чтобы его покрыть, поскольку вместо технически возможного максимума 1200 МВт в отдельные часы Украина может импортировать максимум до 609 МВт.

Энергетики призывают экономить энергию, особенно в пиковые часы с 17:00 до 19:00, когда нагрузка на энергосистему самая высокая.

Напомним, днем 22 ноября "Укрэнерго" сообщило, что в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причиной назвали дополнительную нагрузку на электростанции из-за увеличения потребления на фоне похолодания.

В компании отмечали, что часть энергоблоков еще ремонтируют после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут выдержать такую же нагрузку, как до повреждения.