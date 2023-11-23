Міненерго перевіряє ТЕС через масове виведення енергоблоків у аварійний ремонт

Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду провести оперативну перевірку технічного стану семи енергоблоків теплової генерації, які вчора були терміново виведені у аварійний ремонт без попереднього планування.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міненерго.

Згідно з повідомленням, впродовж останньої доби аварійний ремонт зазначених енергоблоків став причиною дефіциту електроенергії в піковий час споживання.

В результаті "Укренерго" змушена була вдатися до аварійної допомоги від країн Європейського Союзу, щоб уникнути відключень споживачів.

Цей дефіцит було компенсовано за рахунок імпортної електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

В Міненерго додали, що 4 із 7енергоблоків ТЕС були під’єднані до енергосистеми ще вчора ввечері, що додало понад 700 МВт потужності.

В той же час, в "Укренерго" повідомляють, що в умовах, коли декілька блоків електростанцій одночасно знаходяться, порушується баланс між споживанням та виробництвом електроенергії.

Якщо виникне серйозний дефіцит, то імпортованої електроенергії може не вистачити для того, щоб його покрити, оскільки замість технічно можливого максимуму 1200 МВт в окремі години Україна може імпортувати максимум до 609 МВт.

Енергетики закликають економити енергію, особливо в пікові години з 17:00 до 19:00, коли навантаження на енергосистему найвище.

Нагадаємо, вдень 22 листопада "Укренерго" повідомило, що в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причиною назвали додаткове навантаження на електростанції через збільшення споживання на тлі похолодання.

У компанії зауважували, що частину енергоблоків ще ремонтують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть витримати таке ж навантаження, як до пошкодження.