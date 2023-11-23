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"Укренерго" скористалася аварійною допомогою через дефіцит електроенергії
НЕК "Укренерго" 22 листопада застосувала аварійну допомогу від країн Європейського Союзу, щоб уникнути відключень споживачів. Про це заявив очільник правління компанії Володимир Кудрицький, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, цей крок знадобився, оскільки через зростання споживання кілька енергоблоків вийшли в аварійний ремонт.
"Укренерго" змушена була вдатися до такого кроку як аварійна допомога. Ми її взяли протягом трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, зі Словаччини, Польщі та Румунії, і це допомогло збалансувати енергосистему", – висловився Кудрицький.
Крім того, фіксуються недостатні обсяги імпорту електроенергії, який дозволив би покривати дефіцит у певні години.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що в наступні дні, поки буде мороз, дефіцит зберігатиметься. Водночас потужності української енергосистеми ще не досягли свого максимуму адже, частина енергоблоків не вийшла з планових ремонтів.
"Це ще не максимум, може бути більше генерації. Це дуже важливо, щоб був запас міцності і ми могли впевнено проходити холодні дні", – сказав очільник "Укренерго".
Ситуація з енергетикою в Україні
Вдень 22 листопада "Укренерго" повідомило, що в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причиною назвали додаткове навантаження на електростанції через збільшення споживання на тлі похолодання.
У компанії зауважували, що частину енергоблоків ще ремонутють після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.
При цьому українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби:
- не вмикати потужні електропристрої одночасно;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях;
- перенести прання на нічні години.
Джерело фото: ua.depositphotos.com