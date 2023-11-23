"Укрэнерго" воспользовалась аварийной помощью из-за дефицита электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" 22 ноября применила аварийную помощь от стран Европейского Союза, чтобы избежать отключения потребителей. Об этом заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, этот шаг понадобился, поскольку из-за роста потребления несколько энергоблоков вышли в аварийный ремонт.

"Укрэнерго" вынуждена была прибегнуть к такому шагу как аварийная помощь. Мы ее взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, из Словакии, Польши и Румынии, и это помогло сбалансировать энергосистему", – высказался Кудрицкий.

Кроме того, фиксируются недостаточные объемы импорта электроэнергии, который позволил бы покрывать дефицит в определенные часы.

Он добавил, что в последующие дни, пока будет мороз, дефицит будет сохраняться. В то же время мощности украинской энергосистемы еще не достигли своего максимума, ведь часть энергоблоков не вышла из плановых ремонтов.

"Это еще не максимум, может быть больше генерации. Это очень важно, чтобы был запас прочности, и мы могли уверенно проходить холодные дни", – сказал глава "Укрэнерго".

Ситуация с энергетикой в Украине

Днем 22 ноября "Укрэнерго" сообщило, что в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причиной назвали дополнительную нагрузку на электростанции из-за увеличения потребления на фоне похолодания.

В компании отмечали, что часть энергоблоков еще ремонтируют после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как к повреждению.

При этом украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в течение суток:

не включать мощные электроустройства одновременно;

выключать свет в пустых помещениях;

перенести стирку на ночные часы.

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