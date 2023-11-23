Европарламент предлагает включить атомную энергетику в список "зеленых" технологий

Европейский парламент проголосовал за включение ядерной энергии в перечень 17 так называемых “зеленых” технологий, указанных в Законе ЕС о промышленности с нулевым уровнем выбросов. Впрочем, окончательный список должен быть согласован с государствами-членами ЕС.

Об этом пишет "Укринформ".

В обосновании Закона о промышленности с нулевым уровнем выбросов отмечается, что повышение цен на энергоносители после незаконной военной агрессии Российской Федерации против Украины дало мощный толчок для ускорения реализации Европейского зеленого курса и усиления устойчивости Энергетического Союза путем ускорения перехода к чистой энергетике зависимости от ископаемого топлива, экспортируемого из РФ.

Перечень технологий с нулевым уровнем выбросов парниковых газов является позицией депутатов Европарламента по проекту закона, который ставит целью до 2030 года производить 40% потребностей ЕС на этих рынках, на которые также претендуют Китай и США.

17 технологий включают, в частности, возобновляемую энергию (ветровую и солнечную), ядерную энергию, хранение энергии; улавливание, транспортировка, впрыскивание, хранение и использование двуокиси углерода, метана и закиси азота; водород, альтернативные виды топлива, биометан, тепловые насосы и биоматериалы.

Цель законодателей состоит в том, чтобы позволить каждой стране ЕС развивать те технологии, которые отвечают ее национальным потребностям и возможностям. Ставку на развитие ядерной энергетики делает, в частности, Франция.

Целью ЕС является предоставление регуляторной поддержки этим отраслям с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, а также укрепление своего энергетического суверенитета.

Предложенный депутатами Закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов будет передан странам-членам ЕС на переговоры в Совете министров в начале декабря для окончательной доработки.

"Я рад, что мы смогли внести ядерную энергию на один уровень с возобновляемыми источниками энергии, в технологии с нулевым уровнем выбросов. Все эти источники производства имеют важное значение для декарбонизации нашей экономики", - подчеркнул депутат Европарламента Кристоф Грудлер.

Напомним, что ЕС преследует цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В целом, план сохранения климата предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, снижение использования пестицидов, увеличение площади земель под органическое производство и наращивание производства возобновляемого водорода.

В 2022 году Европейский союз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от газа. Однако переход от ископаемых видов топлива был приостановлен из-за кризиса в электроэнергетической системе Европы, вызванной, в частности, засухой.

Также Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает дополнительные инвестиции в энергетику в размере 210 млрд. евро к 2027 году.