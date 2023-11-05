Угроза для Европы: от Беларуси требуют остановить работу АЭС

Министерство иностранных дел Литвы призвало Беларусь остановить работу первого и второго блоков Белорусской атомной электростанции из-за того, что она представляет большую угрозу всей Европе.

Об этом пишет LRT.

Литва требует остановить Белорусскую АЭС

Отмечается, что литовский МИД передал Минску ноту с призывом "немедленно решить вопросы экологической, ядерной и радиационной безопасности на Белорусской АЭС в соответствии с международными требованиями и стандартами".

Это связано с тем, что в СМИ появилось сообщение о разрешении властями Беларуси коммерческого использования второго реактора электростанции.

"Беларусь продолжает игнорировать просьбу международного сообщества решить на этом опасном ядерном объекте все вопросы безопасности", - заявили в литовском дипломатическом ведомстве.

Там отметили, что АЭС представляет большую опасность для всей Европы, поэтому Литва настаивает на прекращении работы двух энергоблоков, пока Беларусь не решит все вопросы безопасности.

Расстояние от Белорусской АЭС, расположенной в городе Островце, до столицы Литвы города Вильнюс составляет 40 км.

АЭС начала свою работу в 2020 году, несмотря на критику со стороны Литвы.

АЭС имеет два реактора одинаковой мощности – почти по 1,2 гигаватта каждый – российского проекта ВВЭР. Ее строительство раскритиковали как Литва, так и международные эксперты из-за серьезных нарушений.

"Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал реакцию Литвы так:

"Это безумные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим безумным не имеет. Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пусть присылают".

По словам Лукашенко, процесс строительства АЭС в Белоруси был совершенно открыт.

1 ноября второй энергоблок Белорусской АЭС в Островце, вероятно, был введен в промышленную эксплуатацию. Это следует из публикации пресс-службы Министерства энергетики Беларуси.

Непосредственно о том, что второй энергоблок АЭС был введен в промышленную эксплуатацию, ведомство не сообщает. В сообщении отмечается, что 1 ноября 2023 приемная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС.

Такая же формулировка использовалась белорусской стороной при вводе в промышленную эксплуатацию первого энергоблока 10 июня 2021 года.

На официальном сайте АЭС приводятся данные, что с момента подключения второго энергоблока к единой энергосистеме он произвел 2100,02 млн кВт*ч.

В Литве Белорусская АЭС признана опасной

В 2017 году Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС в Островце опасной и создающей угрозу для окружающей среды и здоровья населения. В том же году парламент Литвы принял закон, запрещающий торговать электроэнергией с опасных АЭС. 3 ноября 2020 года Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси.

Против АЭС не раз высказывался и президент страны Гитанас Науседа. В августе 2020 года он заявил, что Белорусская АЭС должна быть неприемлема для ЕС, а импорт электроэнергии из нее следует трактовать как поддержку Александра Лукашенко.

В связи со строительством Островецкой АЭС Литва закупила 4 млн таблеток стабильного йода — это обошлось почти в 1 млн. евро. Таблетки йодистого калия предназначены для защиты населения при ядерной аварии. Литва неоднократно проводила разные учения в случае возможной аварии на АЭС.