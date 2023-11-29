Енергетики зафіксували дефіцит в енергосистемі: просять економити електроенергію

29 вересня о 13:00 в енергосистемі України було зафіксовано дефіцит електроенергії внаслідок стрімкого зростання споживання через похолодання та погіршення погодних умов, а також - через одночасне підключення до мережі споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики наголосили, що через збільшення споживання електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів. Через хмарну погоду майже не працюють сонячні електростанції, а блоки ТЕС ще не вийшли з ремонту.

"В енергосистемі зараз склалась важка ситуація. Наш котик Графік зростає на очах. Це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції", - зазначили енергетики.

Щоб запобігти можливим відключення, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня і залишити працювати тільки найнеобхідніші прилади, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00.

Додамо, що кількома годинами раніше, Міненерго повідомляло, що з планового ремонту вивели блок однієї з ТЕС і він додасть до енергосистеми додаткові 180 МВт потужності, тому дефіциту в енергосистемі не зафіксовано і сьогодні не передбачається.

Яка ситуація в українській енергосистемі

Нагадаємо, 22 листопада "Укренерго" застосувала аварійну допомогу від країн Європейського Союзу, щоб уникнути відключень споживачів. Цей крок знадобився, оскільки через зростання споживання сім енергоблоків одночасно і без попереднього планування вийшли в аварійний ремонт.

Через це Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду провести перевірку технічного стану даних енергоблоків теплової генерації.

В той же час, в "Укренерго" повідомляють, що в умовах, коли декілька блоків електростанцій одночасно знаходяться на ремонті, порушується баланс між споживанням та виробництвом електроенергії.

Якщо виникне серйозний дефіцит, то імпортованої електроенергії може не вистачити для того, щоб його покрити, оскільки замість технічно можливого максимуму 1200 МВт в окремі години Україна може імпортувати максимум до 609 МВт.