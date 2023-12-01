Перші перебої з електрикою відбулися через негоду. За яких умов країна повернеться до відключення світла за графіками

Минулого тижня (27 листопада - 1 грудня) в Україні фіксувалися масові відключення світла у сотнях населених пунктів. Попри те, що енергосистемі України є певний дефіцит у Міністерстві енергетики та обленерго запевняють що графіки стабілізаційних та аварійних відключень ще не застосовувалися, а усі відключення електроенергії є аварійними та пов’язані виключно з негодою.

В останні тижні осені аварійні відключення електроенергії відбувалися по всій території України. Наймасовішими були відключення 27 листопада, коли за оцінкою Міністерства енергетики було знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів у 16 областях України. Найбільш критичною ситуація була в Одеській, Миколаївській, Київській областях. На Київщині та Миколаївщині енергетикам вдалося відновити електропостачання, а на Одещині аварійні відключення світла продовжуються досі, при цьому найскладнішою є ситуація в Білгород-Дністровському та Одеському районах області де енергетики продовжують працювати над підключенням споживачів.

Минулого року масовані атаки росіянами об’єктів енергетичної інфраструктури в опалювальний сезон викликали значний дефіцит в енергосистемі, через що українці були змушені прожити зиму в умовах регулярних відключень електроенергії. Наразі різке похолодання призвело до підвищення енергоспоживання в умовах дещо обмеженої генерації, що під час пікових годин призводить до певного дефіциту в енергосистемі. Проте поки що цей дефіцит покривають за рахунок аварійної допомоги з ЄС. Крім того, в Укренерго, Міністерстві енергетики та обленерго на місцях запевняють, що жодних стабілізаційних відключень побутових споживачів поки не було та не планується, а усі перебої з електропостачанням пов’язані виключно з негодо

Ситуація складна, але лімітів споживання до областей поки не доводили

Після важкого досвіду минулої зими переважна більшість українців очікує перебоїв з електроенергією і в цей опалювальний сезон і навіть влада не виключає сценарію, що з настанням холодів масовані атаки росіян на об’єкти енергетики можуть повторитися. До того ж через суттєві пошкодження які енергосистема зазнала минулого року вона суттєво ослабла, а українські ТЕС, які виконують функції маневрової генерації, цієї зими можуть виробити лише третину від довоєнних обсягів генерації.

Тож цілком зрозуміло, що масові відключення електроенергії через негоду можуть бути сприйняті громадянами як початок відключення світла за графіками як це було торік. Готуючись до цього опалювального сезону, оператори систем розподілу електроенергії в областях окрім відновлення пошкоджених об’єктів також підготували графіки відключень на цей опалювальний сезон. Проте як запевняють в “Укренерго” та в ОСР на місцях ці графіки ще не застосовувались.

Так на запит Delo.ua директорка департаменту комунікацій “Укренерго” Марія Цатурян спростувала інформацію про можливе застосування графіків обмежень електроенергії для споживачів.

“Ніяких лімітів та графіків обмежень споживачів Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не вводив. Поки ми не плануємо обмежувати споживання”, - сказала Цатурян.

За інформацією “Укренерго”, станом на 1 грудня в Україні залишаються знеструмленими 66 населених пунктів, в 14 з них світла немає понад добу. Водночас електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Тож диспетчерський центр “Укренерго” поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі.

В прес-службі “ДТЕК Мережі“ також повідомили, що попри те, що графіки відключень вже розроблені та розміщені на сайті компанії команди застосовувати їх від диспетчерів “Укренерго” не надходило.

“Коли будуть стабілізаційні відключення ми дамо про це офіційне повідомлення. Але наразі в жодній з областей графіки не застосовували. Відключення які відбувалися на цьому тижні пов’язані зі складними погодними умовами. Їх тривалість залежить від конкретної ситуації. До прикладу на Одещині, де ситуація найскладніша, енергетики, щоб дістатися до місць ліквідації аварії використовували човни рятувальників ДСНС, тож проблеми є лише з тим, щоб оперативно дістатися до місця аварії. Загалом ремонтних бригад у нас достатньо і вони забезпечені всім необхідним для того, щоб оперативно відновлювати електропостачання”, - повідомили в ДТЕК.

Виконуючий обов’язки генерального директора “Миколаївобленерго” Вадим Данилків в коментарі Delo.ua також повідомив, що відключень за лімітами в його регіоні поки не було. Але через негоду та атаки росіян на магістральні електромережі без світла опинилася значна частина регіону. Станом на п’ятницю 1 грудня енергетики вже завершили відновлювальні роботи на високовольтних електромережах та продовжують заживлювати окремі домівки та населені пункти.

Голова правління “Черкасиобленерго” Олег Самчук також зауважили, що через негоду без світла залишились сотні населених пунктів, котрі ремонті бригади поступово заживлювали, проте жодних лімітів споживання від диспетчерів “Укренерго” до ОСР не доводили, а графіки відключень не застосовували.

Відключень за графіками ще не було, але цієї зими вони цілком можливі

Опитані Delo.ua енергокомпанії підтвердили, що масові відключення, які відбулися на минулому тижні були спричинені виключно аваріями внаслідок негоди та не мали характер аварійних та стабілізаційних відключень, які відбувалися торік. Водночас не виключено, що відключення за графіками ще чекають на українців цієї зими.

Попри масштабну кампанію з відновлення енергетичних об’єктів, яка тривала в теплу пору року енергосистема України є менш стійкою ніж до початку повномасштабної війни, а маневрова генерація може виробляти лише третину від довоєнних обсягів. Водночас Уряд судячи з усього розраховує покрити можливі дефіцити в енергосистемі під час пікового споживання імпортуючи електроенергію з країн ЄС.

Для стимулювання імпорту бізнесом Уряд навіть повернув механізм гарантій не відключення за умови імпорту 50% електроенергії від потреби. Крім того, після завершення процесу синхронізації енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи обсяг дозволеного імпорту з ЄС збільшився до 1700 МВт-год, тоді як на початку січня минулого року Україна могла імпортувати 600 МВт-год вдень та 700 вночі. Тож цієї зими імпорт може стати значно більшою підтримкою енергосистеми ніж це було торік.

Разом з цим найбільш значимою змінною в питанні як енергосистема переживе цю зиму залишаються ймовірні обстріли енергосистеми росіянами. Саме масовий характер атак минулої зими й призводив до великої кількості пошкоджень енергетичних об’єктів та дефіциту у всій енергосистемі, що змушувало “Укренерго” обмежувати споживання та вводити стабілізаційні відключення. Втім вже у лютому 2023 року, коли українська протиповітряна оборона значно посилилась за рахунок допомоги західних союзників, а російські атаки на енергосистему стали менш масованими країна змогла відмовитись від графіків. Тож те коли в країну повернуться графіки відключень і чи будуть вони взагалі багато в чому залежатиме від того скільки російських ракет та дронів росіяни випустять на нашу енергосистему та скільки з них буде збито нашою ППО.