"Нова пошта" відшкодує клієнтам знищені в Одесі посилки

Логістична компанія "Нова пошта", в один із складів якої в Одесі вчора вдарила російська балістична ракета, компенсує клієнтам пошкоджені та знищені 900 посилок.

Про це написав співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк.

Згідно з повідомленням, оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару буде компенсована клієнтам в повному обсязі. У компанії планують вже зранку 2 квітня почати зв'язуватися з усіма отримувачами.

"За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсацію клієнтам і проєкт із відновлення приміщення", - написав він.

За його словами, російський ракетний обстріл було здійснено в депо-1 і вантажне відділення пошти №4 в Одесі.

Зазначається, що посилки, доставка яких була оформлені на даний склад і які ще знаходяться в дорозі будуть перенаправлені на відділення №3.

Поперешнюк додав, що усі 18 співробітників, які були на зміні, не постраждали.

Додамо, що це вже не перший раз, коли склади компанії стають ціллю російських ракет. 21 жовтня, російські терористи влучили ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротичи в Харківському районі. Тоді шестеро людей загинули, ще 16 осіб госпіталізували із пораненнями.

У компанії розповіли, що причиною атаки стала інформація про те, що у її вантажівках, які знаходилися там під час російського ракетного обстрілу, нібито були заховані бронетранспортери.