Убытков на 3 млн: "Новая почта" возместит клиентам уничтоженные в Одессе посылки

Логистическая компания "Новая почта", в один из составов которой в Одессе вчера ударила российская баллистическая ракета, компенсирует клиентам поврежденные и уничтоженные 900 посылок.

Об этом написал совладелец группы компаний Nova Владимир Поперешнюк.

Согласно сообщению, оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будет компенсирована клиентам в полном объеме. В компании планируют уже с утра 2 апреля начать связываться со всеми получателями.

"По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсацию клиентам и проект по восстановлению помещения", - написал он.

Позже в компании добавили, что стоимость уничтоженных посылок составляет почти 3 млн грн.

"Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, но и 15.5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посылки, доставка которых была оформлена на данный склад и которые еще находятся в пути, будут перенаправлены на отделение №3.

Поперешнюк добавил, что все 18 сотрудников, которые были на смене, не пострадали.

Это уже не первый раз, когда склады компании становятся целью российских ракет. 21 октября российские террористы попали ракетами С-300 по терминалу "Новой почты" в поселке Коротичи в Харьковском районе. Тогда шесть человек погибли, еще 16 человек были госпитализированы с ранениями.

В компании рассказали, что причиной атаки стала информация о том, что в ее грузовиках, находившихся там во время российских ракетных обстрелов, якобы были спрятаны бронетранспортеры.