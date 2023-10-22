В Харьковский инновационный терминал "Новой почты" попала российская ракета: 6 погибших и 16 раненых

Вечером субботы 21 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в поселке городского типа Коротичи в Харьковском районе шесть человек погибли, еще 16 человек госпитализировали с ранениями.

Очередное преступление армии РФ

"Харьковщина. Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! На месте работают все службы, продолжается спасательная операция", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковском районе 6 человек погибли, а 16 человек госпитализировали с ранениями.

Все 6 погибших и 16 пострадавших в результате удара оккупантов – это работники предприятия, которые находились внутри терминала «Новой почты».

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

"Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!"", - подчеркнул Синегубов.

По терминалу "Новой почты" РФ била ракетами С-300

По терминалу "Новой почты", расположенному в Харьковском районе, Россия била с территории Белгородской области ракетами С-300. Обе ракеты ударили по зданию логистической компании, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Суспільному".

"Двое из шести погибших настолько сильно обгорели, что нам придется снова делать анализы ДНК, чтобы опознать жертв российского террора", - отметил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Новая почта" объявила 22 октября днем траура

"Новая почта" объявляет 22 октября днем траура после удара оккупантов по терминалу компании в Харьковской области.

"У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до удара. Пока всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем — каждому. Завтра Нова почта объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне", - говорится в сообщении компании.

Спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара

Как сообщают в ГСЧС, в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

"В 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.